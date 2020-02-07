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Агуэро установил рекорд АПЛ, в 7-й раз получив награду лучшему игроку месяца
07.02.2020 16:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий
31-летний аргентинец в прошлом месяце забил шесть голов в трех матчах.
Эта награда стала для Агуэро седьмой в карьере, что позволило ему выйти на первое место по этому показателю, обойдя экс-хавбека «Ливерпуля»
На приз претендовали также вратарь Алиссон и хавбек Джордан Хендерсон из «Ливерпуля», полузащитник Абдулай Дукуре из «Уотфорда», хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш, форвард «Лестера» Айосе Перес и игрок обороны Джек Стивенс из «Саутгемптона».
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