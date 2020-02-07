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Агуэро установил рекорд АПЛ, в 7-й раз получив награду лучшему игроку месяца

07.02.2020 16:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро признан лучшим игроком января в АПЛ.

31-летний аргентинец в прошлом месяце забил шесть голов в трех матчах.

Эта награда стала для Агуэро седьмой в карьере, что позволило ему выйти на первое место по этому показателю, обойдя экс-хавбека «Ливерпуля» Стивена Джеррарда и форварда «Тоттенхэма» Харри Кейна.

На приз претендовали также вратарь Алиссон и хавбек Джордан Хендерсон из «Ливерпуля», полузащитник Абдулай Дукуре из «Уотфорда», хавбек «Астон Виллы» Джек Грилиш, форвард «Лестера» Айосе Перес и игрок обороны Джек Стивенс из «Саутгемптона».

Агуэро – официально легенда АПЛ. Он в топ-5 бомбардиров за всю историю лиги, первый среди иностранцев, рекордсмен по хет-трикам

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