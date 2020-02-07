Еж и Хрущ победили в голосовании болельщиков за лучшую идею маскота ЧМ-2021

Источник материала: Tribuna.com

Завершилось интернет-голосование по выбору лучшей идеи талисмана чемпионата мира по хоккею ИИХФ, который пройдет в Минске и Риге с 7 по 23 мая 2021 года.

Напомним, присуждение приза зрительских симпатий было основано на результатах голосования пользователей на сайте Федерации хоккея Беларуси и на официальной страничке ФХБ во Вконтакте. В шорт-лист, представленный общественности, вошли 30 работ .

Свой выбор в пользу той или иной работы, сделали около 8000 пользователей, а обладателем приза зрительских симпатий стал Майский жук МАЙС/ХРУЩ, вторым в пользовательском голосовании Вконтакте стал Енот Гуляка, предложенный креативным агентством DAB.

Креатор идеи Хруща Дмитрий Галиновский, представляющий рекламно-маркетинговое агентство AIDA Pioneer, объяснил выбор концепции.

– Мы подумали: чемпионат пройдет в мае. А что связывает май, Беларусь и Латвию? Майские жуки, стучащие в окна! Этот персонаж врежется вам в память… и, возможно, в голову во время чемпионата, – сказал Галиновский.





Нужно отметить, что среди латвийской аудитории Хрущ занял 14 место из 30 представленных в голосовании работ.

Представитель команды агентства DAB Георгий Савельев объяснил свой подход к разработке конкурсной концепции.

– Маскот чемпионата мира 2021 года станет символом Беларуси и Латвии, символом хоккея, поэтому мы искали общее, создавали историю, вкладывали в персонажа боевой характер. Мы хотели сделать символ чемпионата любимчиком всех болельщиков и даже тех, кто равнодушен к игре. Чтобы фигура нового маскота вызывала у беларусов гордость и радость за глобальное мероприятие, которое войдет в историю. Благодаря «народному» голосованию, мы видим, что всё получилось, – сказал Савельев.

Отметим также, что мнение общественности о лучшей идее талисмана в Беларуси и Латвии разошлось: по мнению посетителей рижского Domina Shopping Mall, где на протяжении нескольких недель и проводилось голосование, приза зрительских симпатий должен быть удостоен Еж, концепцию которого разработал латвийский дизайнер Янис Бурмейстерс.





Призы зрительских симпатий достались Хрущу и Ежу, а вот кто действительно стал официальным талисманом чемпионата мира по хоккею ИИХФ 2021 года, стает известно 24 февраля.

В выборе маскота приняло участие звездное жюри, представители ИИХФ и коммерческого партнера Международной федерации хоккея, компании Infront Sports & Media AG. С белорусской стороны участие в выборе талисмана приняли наставник минского «Динамо» Михаил Грабовский, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева, резидент Comedy Club Андрей Скороход, солист группы БИ2 Шура, чемпион UFC Андрей «Питбуль» Арловский, олимпийская чемпионка по фристайлу Анна Гуськова, генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский и председатель ФХБ Геннадий Савилов, с латвийской – президент федерации хоккея Латвии Айгарс Калвитис, телеведущие Армандс Симсонс и Айвис Цериньш, руководитель оргкомитета турнира в Латвии Эдгарс Бунцис, гитарист группы Brainstorm Янис «Magic» Юбалтс, певец Интарс Бусулис и Каспарс Булс, исполнительный директор мобильного оператора BITE Latvia.