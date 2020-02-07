Кристоф Дюгарри: «Барселона» – клуб клоунов»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-игрок «Барселоны» и сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал каталонский клуб.

«Это клуб клоунов. Все делается задом наперед. У меня складывается ощущение, что у них нет проекта. У «Барселоны» много проблем, а худшая из них – плохой имидж.

В клубе такого уровня слишком много людей, которым не хватает необходимых изящества и класса. Сейчас это действительно клуб, у которого нет класса», – сказал Дюгарри в студии RMC Sport.

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