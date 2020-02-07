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Нигерийский защитник Адегбола подписал контракт с «Ислочью»
07.02.2020 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нигерийский защитник Олувашеун Адегбола подписал контракт с «Ислочью».
Адегбола играет на позиции центрального защитника. В расположение «Ислочи» футболист приехал 18 января и принял участие в шести товарищеских матчах. После завершения просмотра нигериец подписал контракт.
В стан «волков» Адегбола переходит из футбольного клуба «Перфект Тач».
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Нигерийский защитник Олувашеун Адегбола подписал контракт с «Ислочью».
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