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Виталий Лисакович близок к переходу в «Астану» («БФ»)

08.02.2020 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Виталий Лисакович близок к переходу в «Астану». Об этом сообщает телеграм «Белорусский футбол».

22-летний нападающий провел первую половину сезона – 2019/20 в Хорватии, находятся в аренде в «Вараждине».

Сообщается, что Лисакович ушел из команды из-за конфликта с главным тренером. Отметим, что срок арендного соглашения был рассчитан до лета 2020 года.

В последнее время игрок тренировался с дублирующем составом «Шахтера», но не полетел на сбор с командой.

Напомним, ранее из «Шахтера» в «Астану» перешел Макс Эбонг.

 
 
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Нападающий Виталий Лисакович близок к переходу в «Астану».
 
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