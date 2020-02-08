Виталий Лисакович близок к переходу в «Астану» («БФ»)

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий Виталий Лисакович близок к переходу в «Астану». Об этом сообщает телеграм «Белорусский футбол».

22-летний нападающий провел первую половину сезона – 2019/20 в Хорватии, находятся в аренде в .

Сообщается, что Лисакович ушел из команды из-за конфликта с главным тренером. Отметим, что срок арендного соглашения был рассчитан до лета 2020 года.

В последнее время игрок тренировался с дублирующем составом , но не полетел на сбор с командой.

Напомним, ранее из «Шахтера» в «Астану» перешел .