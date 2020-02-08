|
Виталий Лисакович близок к переходу в «Астану» («БФ»)
08.02.2020 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий Виталий Лисакович близок к переходу в «Астану». Об этом сообщает телеграм «Белорусский футбол».
22-летний нападающий провел первую половину сезона – 2019/20 в Хорватии, находятся в аренде в
Сообщается, что Лисакович ушел из команды из-за конфликта с главным тренером. Отметим, что срок арендного соглашения был рассчитан до лета 2020 года.
В последнее время игрок тренировался с дублирующем составом
Напомним, ранее из «Шахтера» в «Астану» перешел
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Виталий Лисакович близок к переходу в «Астану».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)