⚡️ Задержан глава Набсовета минского «Динамо» Игорь Шуневич (Onliner.by)

Источник материала: Tribuna.com

Как сообщает Onliner.by , задержан глава Наблюдательного совета минского хоккейного «Динамо» и бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич.

«По сети тоже расползись слухи: якобы Шуневича держат в СИЗО КГБ на Городском Валу, а причиной задержания является «сахарное дело». Однако официального подтверждения нет», – сообщает портал.

«Мы не располагаем такой информацией», – прокомментировала официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.

МВД на данный момент информацией также не располагает.

О так называемом «сахарном деле» стало известно недавно. По информации КГБ , директора четырех сахарных заводов получали взятки в размере от 1 до 2,5 долларов за каждую тонну отгруженной продукции.

Лукашенко о «сахарном деле»: «Сказал: всех под метлу в камеру. Всех. Даже вот самолет, нельзя было раньше задержать одного из деятелей, кто там был не знаю — Криштапович?»

Сахарные заводы являются также партнерами футбольных клубов «Слуцк» и «Городея».

SlutskGorod: Задержан директор генерального спонсора «Слуцка» Прудник

Директор генерального спонсора «Городеи» Криштапович был снят с авиарейса «Минск — Мюнхен»