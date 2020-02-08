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⚡️ Задержан глава Набсовета минского «Динамо» Игорь Шуневич (Onliner.by)
08.02.2020 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как сообщает
«По сети тоже расползись слухи: якобы Шуневича держат в СИЗО КГБ на Городском Валу, а причиной задержания является «сахарное дело». Однако официального подтверждения нет», – сообщает портал.
«Мы не располагаем такой информацией», – прокомментировала официальный представитель ведомства Юлия Гончарова.
МВД на данный момент информацией также не располагает.
О так называемом «сахарном деле» стало известно недавно. По
Сахарные заводы являются также партнерами футбольных клубов «Слуцк» и «Городея».
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Как сообщает Onliner.by, задержан глава Наблюдательного совета минского хоккейного «Динамо» и бывший министр внутренних дел Игорь Шуневич.
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