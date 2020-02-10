Евенко, Эллиотт, Карнаухов и еще 24 хоккеиста отправились с минским «Динамо» на выездную серию

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» отправилось на выездную серию, сообщает пресс-служба «зубров».

11 февраля команда сыграет в Риге с местным «Динамо», 13 февраля – с «Локомотивом» в Ярославле.

В состав вошли 27 хоккеистов.

Вратари: , Михаил Карнаухов.

Защитники: Кирилл Готовец, Марк-Андре Граньяни, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Роман Достанко, , Владислав Еременко, Дмитрий Знахаренко, Джо Морроу, .

Нападающие: Артем Аносов, Вячеслав Грецкий, Евгений Дадонов, Артем Демков, Иван Дроздов, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Когалев, , Игорь Мартынов, Александр Павлович, Франсис Паре, Шейн Принс, Райан Спунер, .

Андрей Степанов, Дмитрий Желнеровский, Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в . Николай Сытый, Александр Осипков и Илья Литвинов также остаются в фарм-клубе – «Динамо-Молодечно».

, Никита Толопило и Андрей Павленко находятся в списке травмированных.

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