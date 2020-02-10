|
Евенко, Эллиотт, Карнаухов и еще 24 хоккеиста отправились с минским «Динамо» на выездную серию
10.02.2020 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
11 февраля команда сыграет в Риге с местным «Динамо», 13 февраля – с «Локомотивом» в Ярославле.
В состав вошли 27 хоккеистов.
Вратари:
Защитники: Кирилл Готовец, Марк-Андре Граньяни, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Роман Достанко,
Нападающие: Артем Аносов, Вячеслав Грецкий, Евгений Дадонов, Артем Демков, Иван Дроздов, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Когалев,
Андрей Степанов, Дмитрий Желнеровский, Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» отправилось на выездную серию, сообщает пресс-служба «зубров».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)