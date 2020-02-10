ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Евенко, Эллиотт, Карнаухов и еще 24 хоккеиста отправились с минским «Динамо» на выездную серию

10.02.2020 15:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Минское «Динамо» отправилось на выездную серию, сообщает пресс-служба «зубров».

11 февраля команда сыграет в Риге с местным «Динамо», 13 февраля – с «Локомотивом» в Ярославле.

В состав вошли 27 хоккеистов.

Вратари: Дэнни Тэйлор, Михаил Карнаухов.

Защитники: Кирилл Готовец, Марк-Андре Граньяни, Павел Денисов, Дмитрий Дерябин, Роман Достанко, Олег Евенко, Владислав Еременко, Дмитрий Знахаренко, Джо Морроу, Стефан Эллиотт.

Нападающие: Артем Аносов, Вячеслав Грецкий, Евгений Дадонов, Артем Демков, Иван Дроздов, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Александр Когалев, Андрей Костицын, Игорь Мартынов, Александр Павлович, Франсис Паре, Шейн Принс, Райан Спунер, Михаил Стефанович.

Андрей Степанов, Дмитрий Желнеровский, Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в «Юность-Минск». Николай Сытый, Александр Осипков и Илья Литвинов также остаются в фарм-клубе – «Динамо-Молодечно».

Сергей Костицын, Никита Толопило и Андрей Павленко находятся в списке травмированных.

Обаятельная белоруска – среди лучших в мире по фристайлу: отрывается на концертах, любит Короткевича, не ругает наших парней

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» отправилось на выездную серию, сообщает пресс-служба «зубров».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Суперкубок Беларуси. Матч между брестским «Динамо» и «Шахтером» начнется в 19:30
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

09.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика