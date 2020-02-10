Гигантскую статую Роналду в образе бионического человека показали на карнавале в Виареджо

Источник материала: Tribuna.com

Огромная статуя форварда «Ювентуса» в образе бионического человека была представлена на карнавале в Виареджо в Италии.

Фигура выполнена из папье-маше. Она стала одним из главных событий карнавала.

В этом году карнавал в Виареджо проводился в 147-й раз. Обычно он посвящен острым социальным темам и стремится обличать негативные стороны жизни.

В этом году главными темами были окружающая среда, любовь без дискриминации, а также идолы современности. Именно к последней теме и относилась фигура Роналду.