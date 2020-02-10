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Гигантскую статую Роналду в образе бионического человека показали на карнавале в Виареджо
10.02.2020 22:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Огромная статуя форварда
Фигура выполнена из папье-маше. Она стала одним из главных событий карнавала.
В этом году карнавал в Виареджо проводился в 147-й раз. Обычно он посвящен острым социальным темам и стремится обличать негативные стороны жизни.
В этом году главными темами были окружающая среда, любовь без дискриминации, а также идолы современности. Именно к последней теме и относилась фигура Роналду.
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