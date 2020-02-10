Журналист «СЭ» Еронко: «Московское «Динамо» отдало за Пулккинена 500 тысяч долларов»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Еронко в беседе с экс-защитником московского «Динамо» Алексеем Бадюковым обсудили скаутинг в КХЛ.

Алексей Бадюков: Приходилось общаться с агентами: они раньше говорили, что в Ригу и в Минск иностранного хоккеиста легче затащить. Поскольку команда иностранная, иностранцев можно сколько хочешь. Того же американца, канадца. Но под предлогом того, что это будет стартовая площадка для него в КХЛ. Если мы говорим про «Куньлунь», туда уже приезжают на сложившиеся контракты, на очень хороший бюджет, а в Минск и Ригу — себя предлагать, чтобы тебя заприметили. Как Пулккинен, да? Сколько раз мы пытались его забрать!

Игорь Еронко: Мы — это московское «Динамо», да?

Алексей Бадюков: Да. И то за какие деньги! И только с третьего раза!

Игорь Еронко: Его забрали за 500 тысяч евро. 500 тысяч московское «Динамо» отдало.

Алексей Бадюков: А ты знаешь, сколько в прошлом году уже готовы были? В три раза меньше, но не забрали.

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