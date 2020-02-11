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«Неман» и «Шахтер» забросили больше 4 шайб в 5 из 7 последних матчах
11.02.2020 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня, 11 февраля, в 19:00 начнется центральный матч игрового дня «Париматч-Экстралиги» – «Неман» принимает «Шахтер».
В пяти из семи последних встречах между этими командами зафиксировали четыре и более заброшенных шайб:
Также «Неман» и «Шахтер» одни из самых зрелищных команд лиги. С участием команды из Гродно в среднем забрасывают 4,6 шайбы за матч, с участием «Шахтера» – 4,8.
Поэтому в сегодняшней игре выглядит отличной ставка на ТБ 4.5. В линии
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Сегодня, 11 февраля, в 19:00 начнется центральный матч игрового дня «Париматч-Экстралиги» – «Неман» принимает «Шахтер».
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