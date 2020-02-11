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«Неман» и «Шахтер» забросили больше 4 шайб в 5 из 7 последних матчах

11.02.2020 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 11 февраля, в 19:00 начнется центральный матч игрового дня «Париматч-Экстралиги» – «Неман» принимает «Шахтер».

В пяти из семи последних встречах между этими командами зафиксировали четыре и более заброшенных шайб:

  • Шахтер – Неман – 2:3
  • Шахтер – Неман – 2:4
  • Неман – Шахтер – 2:3
  • Неман – Шахтер – 0:1 ОТ
  • Шахтер – Неман – 3:4 ОТ
  • Неман – Шахтер – 4:1
  • Шахтер – Неман – 1:2 Б

Также «Неман» и «Шахтер» одни из самых зрелищных команд лиги. С участием команды из Гродно в среднем забрасывают 4,6 шайбы за матч, с участием «Шахтера» – 4,8.

Поэтому в сегодняшней игре выглядит отличной ставка на ТБ 4.5. В линии букмекерской компании «Париматч» на этот исход предлагают отличный коэффициент 2.05.

Отметим, что у БК «Париматч» есть отличное предложение для новых клиентов. Букмекер дает бонус на первый депозит до 100 рублей.

«Неман» и «Шахтер» забросили больше 4 шайб в 5 из 7 последних матчах

 
Теги: Гродно
 
 
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Сегодня, 11 февраля, в 19:00 начнется центральный матч игрового дня «Париматч-Экстралиги» – «Неман» принимает «Шахтер».
 
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