«Неман» и «Шахтер» забросили больше 4 шайб в 5 из 7 последних матчах

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня, 11 февраля, в 19:00 начнется центральный матч игрового дня «Париматч-Экстралиги» – «Неман» принимает «Шахтер».

В пяти из семи последних встречах между этими командами зафиксировали четыре и более заброшенных шайб:

Шахтер – Неман – 2:3

Шахтер – Неман – 2:4

Неман – Шахтер – 2:3

Неман – Шахтер – 0:1 ОТ

Шахтер – Неман – 3:4 ОТ

Неман – Шахтер – 4:1

Шахтер – Неман – 1:2 Б

Также «Неман» и «Шахтер» одни из самых зрелищных команд лиги. С участием команды из Гродно в среднем забрасывают 4,6 шайбы за матч, с участием «Шахтера» – 4,8.

Поэтому в сегодняшней игре выглядит отличной ставка на ТБ 4.5. В линии букмекерской компании «Париматч» на этот исход предлагают отличный коэффициент 2.05 .

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