ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

НБА. «Даллас» победил «Юту», «Лейкерс» разгромили «Финикс» и другие результаты

11.02.2020 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.

«Даллас» на своей площадке одержал победу над «Ютой». «Лейкерс» Леброна дома разгромили «Финикс» Букера.

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Бруклин 105:106 (28:30, 20:21, 32:26, 25:29)
Дата проведения
11 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Статистика
Индиана
Сабонис (23 + 10 подборов + 11 передач), Уоррен (19), Тернер (15), Оладипо (12), Брогдон (6)  старт; Макдермотт (13), Лэмб (9), Макконнелл (8), Дж. Холидэй (0 + 7 подборов).
Бруклин
Динуидди (21 + 11 передач), Харрис (15 + 8 подборов), Принс (14), Аллен (13 + 8 подборов), Леверт (11 + 6 потерь)  старт; Темпл (11), Джордан (11 + 19 подборов), Луваву-Кабарро (10), Чендлер (0).

Детройт – Шарлотт 76:87 (11:21, 26:26, 22:19, 17:21)
Дата проведения
11 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Статистика
Детройт
Макер (12 + 11 подборов), Браун (10 + 12 подборов), Вуд (10 + 8 подборов), Джексон (8), Снелл (3)  старт; М-ф Моррис (10), Гэллоуэй (9), Хенсон (7 + 8 подборов), Думбуя (4), Найт (3).
Шарлотт
Бриджес (18 + 7 подборов), Грэм (14 + 7 подборов + 11 передач), Розир (11 + 7 подборов), Вашингтон (8), Зеллер (6 + 10 подборов)  старт; Монк (17), Макдэниэлс (8), Калеб Мартин (5), Эрнангомес (0).

Орландо – Атланта 135:126 (22:28, 34:33, 37:35, 42:30)
Дата проведения
11 февраля, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча Статистика
Орландо
Гордон (26 + 9 подборов), Вучевич (24 + 9 подборов + 9 передач), Фурнье (22), Фульц (13 + 8 передач), Айванду (8)  старт; Росс (21), Бамба (7), Эннис (6), Картер-Уильямс (5), Кларк (3).
Атланта
Янг (29 + 9 передач), Коллинз (22 + 8 подборов), Хертер (12 + 7 передач), Хантер (10), Джонс (4)  старт; Дедмон (14 + 9 подборов), Реддиш (11), Картер (9), Тиг (8 + 11 передач), Гудвин (7).

Торонто – Миннесота 137:126 (40:36, 34:39, 32:19, 31:32)
Дата проведения
11 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Статистика
Торонто
Сиакам (34), Лаури (27 + 7 подборов + 11 передач + 8 потерь), Ануноби (25 + 12 подборов), Холлис-Джефферсон (21), Ванвлит (16 + 8 передач)  старт; Буше (6), Маккоу (5), Дэвис (3), Томас (0).
Миннесота
Таунс (23 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь), Расселл (22 + 6 потерь), Бизли (15), Эрнангомес (15), Окоги (9)  старт; Калвер (15), Крэбб (8), Джонсон (8), Рид (8), Маклафлин (3).

Милуоки – Сакраменто 123:111 (38:24, 19:34, 31:32, 35:21)
Дата проведения
11 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча Статистика
Милуоки
Бледсоу (28 + 8 подборов + 8 передач), Миддлтон (28 + 11 подборов + 8 передач), Б. Лопес (20), Мэттьюз (10), Ильясова (7 + 8 подборов)  старт; Браун (11), Дивинченцо (10), Коннотон (7 + 9 подборов), Корвер (2), Р. Лопес (0).
Сакраменто
Барнс (23), Фокс (17 + 8 подборов + 11 передач), Богданович (16), Бьелица (16 + 8 подборов), Джайлз (8 + 7 подборов)  старт; Хилд (15 + 7 подборов), Джозеф (9), Бэйзмор (5), Феррелл (2), Джеффрис (0).

Даллас – Юта 119:123 (24:32, 26:39, 34:29, 35:23)
Дата проведения
11 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Статистика
Даллас
Хардуэй (33), Порзингис (28), Финни-Смит (9), Брансон (8 + 6 передач), Клебер (5)  старт; Сет Карри (15), Бареа (11 + 6 передач), Коули-Стайн (8), Райт (2), Ли (0).
Юта
Митчелл (23 + 9 потерь), Богданович (23), Гобер (17 + 16 подборов), Инглс (7 + 8 передач), О'Нил (3)  старт; Кларксон (25 + 8 передач), Мудиай (12), Ньянг (7), Брэдли (6 + 7 подборов).

Денвер – Сан-Антонио 127:120 (30:40, 23:27, 36:26, 38:27)
Дата проведения
11 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Статистика
Денвер
Мюррэй (26 + 6 передач), Йокич (19 + 8 подборов + 13 передач + 5 потерь), Крэйг (11 + 7 подборов), Харрис (8), Грант (8)  старт; Миллсэп (22 + 7 подборов), Моррис (16), Макрэй (8), Дозьер (6), Бэйтс-Диоп (3).
Сан-Антонио
Олдридж (33), Мюррей (14 + 9 передач), Форбс (14), Лайлс (10 + 7 подборов), Уокер (4)  старт; Уайт (15), Гэй (13), Миллс (11), Пелтль (6), Белинелли (0).

Лейкерс – Финикс 125:100 (31:30, 30:22, 29:23, 35:25)
Дата проведения
11 февраля, 06.30, «Staples Center»
Онлайн матча Статистика
Лейкерс
Дэвис (25 + 10 подборов), Джеймс (17 + 8 подборов + 9 передач + 8 потерь), Брэдли (12), Грин (5), Макги (4 + 7 подборов)  старт; Рондо (23 + 6 передач), Ховард (14 + 15 подборов), Колдуэлл-Поуп (13), Кузма (9 + 8 подборов), Дэниелс (3), Карузо (0), Кук (0), Дадли (0).
Финикс
Бриджес (18), Диалло (15), Рубио (13), Букер (10), К. Джонсон (8)  старт; Картер (13), Убре (10), Джером (9), Лекью (2), Оуэнс (2), Окобо (0).

Голден Стэйт – Майами 101:113 (20:24, 23:38, 32:21, 26:30)
Дата проведения
11 февраля, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Статистика
Голден Стэйт
Ли (26), Уиггинс (18), Крисс (17 + 9 подборов), Грин (5 + 9 подборов + 9 передач), Боумэн (2)  старт; Пул (12), Паскалл (9), Парго (4), Норвелл (3), Тоскано-Андерсон (3), Смаилагич (2), Луни (0).
Майами
Батлер (21 + 10 подборов), Робинсон (17), Адебайо (13 + 11 подборов + 7 передач), Джонс (8), Нанн (4)  старт; Краудер (21 + 8 подборов), Драгич (15 + 6 передач), Олиник (12 + 11 передач), Игудала (2), Винсент (0), Силва (0).

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Неман» и «Шахтер» забросили больше 4 шайб в 5 из 7 последних матчах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

10.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика