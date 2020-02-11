|
НБА. «Даллас» победил «Юту», «Лейкерс» разгромили «Финикс» и другие результаты
- Размер текста:
- A
- A
- A
Источник материала:
Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
«Даллас» на своей площадке одержал победу над «Ютой». «Лейкерс» Леброна дома разгромили «Финикс» Букера.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
-
11 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Индиана
-
Сабонис (23 + 10 подборов + 11 передач),
Уоррен (19),
Тернер (15),
Оладипо (12),
Брогдон (6) старт;
Макдермотт (13),
Лэмб (9),
Макконнелл (8),
Дж. Холидэй (0 + 7 подборов).
- Бруклин
-
Динуидди (21 + 11 передач),
Харрис (15 + 8 подборов),
Принс (14),
Аллен (13 + 8 подборов),
Леверт (11 + 6 потерь) старт;
Темпл (11),
Джордан (11 + 19 подборов),
Луваву-Кабарро (10),
Чендлер (0).
- Дата проведения
-
11 февраля, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
-
Макер (12 + 11 подборов),
Браун (10 + 12 подборов),
Вуд (10 + 8 подборов),
Джексон (8),
Снелл (3) старт;
М-ф Моррис (10),
Гэллоуэй (9),
Хенсон (7 + 8 подборов),
Думбуя (4),
Найт (3).
- Шарлотт
-
Бриджес (18 + 7 подборов),
Грэм (14 + 7 подборов + 11 передач),
Розир (11 + 7 подборов),
Вашингтон (8),
Зеллер (6 + 10 подборов) старт;
Монк (17),
Макдэниэлс (8),
Калеб Мартин (5),
Эрнангомес (0).
- Дата проведения
-
11 февраля, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
-
Гордон (26 + 9 подборов),
Вучевич (24 + 9 подборов + 9 передач),
Фурнье (22),
Фульц (13 + 8 передач),
Айванду (8) старт;
Росс (21),
Бамба (7),
Эннис (6),
Картер-Уильямс (5),
Кларк (3).
- Атланта
-
Янг (29 + 9 передач),
Коллинз (22 + 8 подборов),
Хертер (12 + 7 передач),
Хантер (10),
Джонс (4) старт;
Дедмон (14 + 9 подборов),
Реддиш (11),
Картер (9),
Тиг (8 + 11 передач),
Гудвин (7).
- Дата проведения
-
11 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Торонто
-
Сиакам (34),
Лаури (27 + 7 подборов + 11 передач + 8 потерь),
Ануноби (25 + 12 подборов),
Холлис-Джефферсон (21),
Ванвлит (16 + 8 передач) старт;
Буше (6),
Маккоу (5),
Дэвис (3),
Томас (0).
- Миннесота
-
Таунс (23 + 10 подборов + 7 передач + 5 потерь),
Расселл (22 + 6 потерь),
Бизли (15),
Эрнангомес (15),
Окоги (9) старт;
Калвер (15),
Крэбб (8),
Джонсон (8),
Рид (8),
Маклафлин (3).
- Дата проведения
-
11 февраля, 04.00, «Fiserv Forum»
- Милуоки
-
Бледсоу (28 + 8 подборов + 8 передач),
Миддлтон (28 + 11 подборов + 8 передач),
Б. Лопес (20),
Мэттьюз (10),
Ильясова (7 + 8 подборов) старт;
Браун (11),
Дивинченцо (10),
Коннотон (7 + 9 подборов),
Корвер (2),
Р. Лопес (0).
- Сакраменто
-
Барнс (23),
Фокс (17 + 8 подборов + 11 передач),
Богданович (16),
Бьелица (16 + 8 подборов),
Джайлз (8 + 7 подборов) старт;
Хилд (15 + 7 подборов),
Джозеф (9),
Бэйзмор (5),
Феррелл (2),
Джеффрис (0).
- Дата проведения
-
11 февраля, 04.30, «American Airlines Center»
- Даллас
-
Хардуэй (33),
Порзингис (28),
Финни-Смит (9),
Брансон (8 + 6 передач),
Клебер (5) старт;
Сет Карри (15),
Бареа (11 + 6 передач),
Коули-Стайн (8),
Райт (2),
Ли (0).
- Юта
-
Митчелл (23 + 9 потерь),
Богданович (23),
Гобер (17 + 16 подборов),
Инглс (7 + 8 передач),
О'Нил (3) старт;
Кларксон (25 + 8 передач),
Мудиай (12),
Ньянг (7),
Брэдли (6 + 7 подборов).
- Дата проведения
-
11 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
- Денвер
-
Мюррэй (26 + 6 передач),
Йокич (19 + 8 подборов + 13 передач + 5 потерь),
Крэйг (11 + 7 подборов),
Харрис (8),
Грант (8) старт;
Миллсэп (22 + 7 подборов),
Моррис (16),
Макрэй (8),
Дозьер (6),
Бэйтс-Диоп (3).
- Сан-Антонио
-
Олдридж (33),
Мюррей (14 + 9 передач),
Форбс (14),
Лайлс (10 + 7 подборов),
Уокер (4) старт;
Уайт (15),
Гэй (13),
Миллс (11),
Пелтль (6),
Белинелли (0).
- Дата проведения
-
11 февраля, 06.30, «Staples Center»
- Лейкерс
-
Дэвис (25 + 10 подборов),
Джеймс (17 + 8 подборов + 9 передач + 8 потерь),
Брэдли (12),
Грин (5),
Макги (4 + 7 подборов) старт;
Рондо (23 + 6 передач),
Ховард (14 + 15 подборов),
Колдуэлл-Поуп (13),
Кузма (9 + 8 подборов),
Дэниелс (3),
Карузо (0),
Кук (0),
Дадли (0).
- Финикс
-
Бриджес (18),
Диалло (15),
Рубио (13),
Букер (10),
К. Джонсон (8) старт;
Картер (13),
Убре (10),
Джером (9),
Лекью (2),
Оуэнс (2),
Окобо (0).
- Дата проведения
-
11 февраля, 06.30, «Chase Center»
- Голден Стэйт
-
Ли (26),
Уиггинс (18),
Крисс (17 + 9 подборов),
Грин (5 + 9 подборов + 9 передач),
Боумэн (2) старт;
Пул (12),
Паскалл (9),
Парго (4),
Норвелл (3),
Тоскано-Андерсон (3),
Смаилагич (2),
Луни (0).
- Майами
-
Батлер (21 + 10 подборов),
Робинсон (17),
Адебайо (13 + 11 подборов + 7 передач),
Джонс (8),
Нанн (4) старт;
Краудер (21 + 8 подборов),
Драгич (15 + 6 передач),
Олиник (12 + 11 передач),
Игудала (2),
Винсент (0),
Силва (0).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли девять матчей.
-
Как водитель Слуцкого КХП смог добиться компенсации за потерю трудоспособности
15:52, Слуцк Город
-
Лукашенко подписал указ о льготах для служивших в армии
21:15, Tut.by
-
Минздрав: все граждане КНР, которые прибывают в нашу страну, проходят медицинское наблюдение дважды в день
21:39, СТВ
-
Анекдот дня
21:25, Партизан
-
В Европе бушует циклон «Киара» - затоплены города, закрыты вокзалы и отменены авиарейсы
13:55, Tut.by
-
Китай покупает у Витебской птицефабрики не грудки и окорочка, а куриные лапки. Теперь ими кормят и своих
17:04, Tut.by
-
ТАСС: падчас пажару ў хостэле ў Маскве загінулі двое беларусаў
21:49, Euroradio
-
«Наша Нiва»: бюджет минского «Динамо» – 5 млн долларов. Некоторые легионеры получают 400 тыс долларов в год, Костицын-старший – около 200 тыс
21:14, Tribuna.com
-
В ГАИ рассказали, как безопасно вести машину во время оранжевого уровня опасности
20:53, СТВ
-
Александр Лукашенко поздравил женскую теннисную сборную с победой над командой Нидерландов
21:57, СТВ
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
-
Михаил Захаров: «Никто не будет держать место для игрока, который не пройдет с нами апрельские игры «челленджа», где бы и как бы он ни выступал. Хватит, проходили»
08:52, Tribuna.com
-
Девчонки играют круто
11:47, Кричевская жизнь
-
Победы в многоборье
11:41, Кричевская жизнь
-
«Минск» предложил Веремко должность играющего тренера
09:06, Tribuna.com
-
Сергей Гуренко: «Прошлый сезон доказал неправильность выбранного нами пути. Мы брали фамилии, а не нужных нам исполнителей»
08:40, Tribuna.com
-
Юниоры сборной Беларуси по хоккею победили сверстников из Германии
16:30, Единство
-
Савилов о сгоревшей амуниции «Химика»: «Клубу был передан комплект тренировочной формы от ФХБ»
08:48, Tribuna.com
-
Все новости