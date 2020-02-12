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«Челси» согласовал летний трансфер Зиеша. «Аякс» получит 40-45 млн евро
12.02.2020 18:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш станет игроком
Voetbal International и De Telegraaf сообщают, что клубы достигли устной договоренности о переходе 26-летнего игрока летом. «Синие» заплатят за трансфер 40-45 млн евро.
«Челси» хотел подписать Зиеша еще в зимнее трансферное окно, но тогда
В нынешнем сезоне Эредивизи хавбек забил 6 голов и сделал 12 результативных передач, проведя 18 матчей. Его статистика –
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Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш станет игроком «Челси».
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