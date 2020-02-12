«Челси» согласовал летний трансфер Зиеша. «Аякс» получит 40-45 млн евро

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник «Аякса» Хаким Зиеш станет игроком .

Voetbal International и De Telegraaf сообщают, что клубы достигли устной договоренности о переходе 26-летнего игрока летом. «Синие» заплатят за трансфер 40-45 млн евро.

«Челси» хотел подписать Зиеша еще в зимнее трансферное окно, но тогда не отпустил игрока.

В нынешнем сезоне Эредивизи хавбек забил 6 голов и сделал 12 результативных передач, проведя 18 матчей. Его статистика – здесь .