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БАТЭ: «Клуб всегда с уважением относился к интересам сборной Беларуси. Однако на этот раз в силу объективных причин не можем в полной мере удовлетворить запросы команды»

13.02.2020 20:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Пресс-служба БАТЭ для Tribuna.com пояснила информацию о том, что клуб не намерен отпускать футболистов в расположение национальной сборной Беларуси на товарищеские матчи с Узбекистаном и Болгарией.

«Прежде всего хотели бы сказать, что ФК БАТЭ всегда с уважением относился к интересам национальной сборной Беларуси и старался по возможности идти навстречу просьбам и пожеланиям ее тренерского штаба. Однако на этот раз в силу объективных причин наш клуб не может в полной мере удовлетворить его запросы.

ФК БАТЭ не возражает против того, чтобы некоторые из членов нашей команды были задействованы в сборной. Однако есть футболисты, которым на данный момент времени, на наш взгляд, нецелесообразно отправляться туда (из-за наличия микроповреждений и травм, недостаточной готовности, а также ввиду необходимости адаптации к требованиям нового главного тренера).

Позиция нашего клуба проста и прозрачна. Указанные в письмах АБФФ даты проведения матчей национальной сборной Беларуси (23 и 26 февраля) не предусмотрены рамками международного календаря ФИФА. К тому же остается открытым вопрос по компенсации клубам финансовых потерь на лечение футболистов в случае их травм – матчи вне рамок международного окна не подпадают под соответствующую Программу ФИФА. Более того нарушается п. 3 ст. 34 Регламента АБФФ по статусу и трансферам футболистов, согласно которому «если хотя бы один из матчей является товарищеским, то матчи могут проводиться в двух разных конфедерациях только, если расстояние между местами проведения матчей не превышает пять часов полета согласно официальному расписанию авиалиний и двух часовых зон».

Считаем рискованным отпускать некоторых из своих футболистов на эти игры, поскольку это может негативным образом сказаться на функциональном состоянии вызываемых в сборную ребят, может спровоцировать риски возникновения травм, будет препятствовать налаживанию между нашими представителями сборной игровых связей. Отсутствие ключевых игроков в течение продолжительного периода в разгар основного этапа подготовки к сезону (а на организацию зарубежных учебно-тренировочных сборов наш клуб тратит серьезные финансовые средства), не позволит нашему тренерскому штабу обеспечить надлежащую подготовку команды к стартующему в начале марта футбольному сезону. А ведь за ее качество, и, как следствие, результаты выступлений команды мы несем ответственность перед своими партнерами, спонсорами, болельщиками. И давайте не забывать о том, что только в случае полного прохождения подготовительного цикла нашими футболистами их отдача в официальных поединках сборной Беларуси будет наиболее эффективной», – говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.

Напомним, сегодня как сегодня стало известно Tribuna.com, БАТЭ и «Шахтер» не намерены отпускать игроков в сборную Беларуси на матчи против Узбекистана и Болгарии. 

Позже команды мотивировали свое решение, отметив, что некоторые игроки с микротравмами, а новичкам необходимо адаптироваться в новой команде.

Сборная Беларуси: матчи, новости, тексты

 
 
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Пресс-служба БАТЭ для Tribuna.com пояснила информацию о том, что клуб не намерен отпускать футболистов в расположение национальной сборной Беларуси на товарищеские...
 
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Единство
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Нясвижскiя навiны
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