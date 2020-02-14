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Лукашенко о «сахарном деле»: «Сидят сейчас и просятся «отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить»

14.02.2020 21:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область заявил, что задержанные руководители сахарных заводов страны дали признательные показания и просят не лишать их свободы.

«Недавно сразу всех четверых с сахарных заводов… Вот сидят сейчас и просятся «отпустите, пойдем в колхоз навоз грузить». А я говорю: «Мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите». Признались, где воровали, все поотдавали, все, говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте. А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себя посадил. Я постоянно говорю: не тронь чужое. Не трогай. Особенно руководитель. Если ты воруешь, какое здесь может быть предприятие?» – цитирует Лукашенко телеканал СТВ.

Напомним, руководители всех сахарных заводов страны были задержаны еще в конце января и сейчас находятся в СИЗО. Под стражей оказались Михаил Криштапович (Городейский комбинат), Виктор Миронов (Жабинковский сахарный завод), Николай Прудник (Слуцкий комбинат), Дмитрий Егоров (Скидельский завод). Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 430 УК (Получение взятки в особо крупном размере) и по ч. 2 ст. 431 (Дача взятки в крупном размере).

Задержание сахарных боссов может ударить по белорусскому футболу – они многое значили для «Слуцка» и «Городеи»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Гомельскую область заявил, что задержанные руководители сахарных заводов страны дали...
 
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