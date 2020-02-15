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НХЛ. «Бостон» против «Детройта», «Тампа» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» и «Колорадо» сыграют под открытым небом

15.02.2020 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» и «Колорадо» сыграют под открытым небом в рамках NHL Stadium Series.

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Детройт
Дата проведения
15 февраля, 21.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Сент-Луис – Нэшвилл
Дата проведения
15 февраля, 23.00, «Scottrade Center»
Онлайн матча Видео

 

Тампа-Бэй – Филадельфия
Дата проведения
16 февраля, 00.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео

 

Флорида – Эдмонтон
Дата проведения
16 февраля, 00.00, «BankAtlantic Center»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Сан-Хосе
Дата проведения
16 февраля, 01.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Торонто
Дата проведения
16 февраля, 03.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Даллас
Дата проведения
16 февраля, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Лос-Анджелес
Дата проведения
16 февраля, 04.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Чикаго
Дата проведения
16 февраля, 06.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Аризона – Вашингтон
Дата проведения
16 февраля, 06.00, «Gila River Arena»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Айлендерс
Дата проведения
16 февраля, 06.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» и «Колорадо» сыграют под открытым небом в рамках NHL Stadium Series.
 
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