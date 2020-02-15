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НХЛ. «Бостон» против «Детройта», «Тампа» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» и «Колорадо» сыграют под открытым небом
15.02.2020 16:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» и «Колорадо» сыграют под открытым небом в рамках NHL Stadium Series.
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ. «Бостон» против «Детройта», «Тампа» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» и «Колорадо» сыграют под открытым небом
В регулярном чемпионате НХЛ «Тампа» примет «Филадельфию», «Лос-Анджелес» и «Колорадо» сыграют под открытым небом в рамках NHL Stadium Series.
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