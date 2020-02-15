«Манчестер Сити» созывал игроков на экстренное собрание по поводу исключения из ЛЧ

Источник материала: Tribuna.com

Руководство оперативно отреагировало на новость об исключении из еврокубков.

В течение часа после решения клуб разослал игрокам сообщения с просьбой присутствовать на встрече с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано в субботу в обеденный перерыв.

«Манчестер Сити» рассылал сообщения игрокам, в частности, по WhatsApp – в некоторых случаях через полчаса после новостей об исключении.

Футболисты в эти выходные должны отчитаться о зимних каникулах. «Манчестер Сити» хотел собрать игроков, чтобы Сориано проинформировал их о планах клуба после решения УЕФА исключить команду из еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей.

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