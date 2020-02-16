ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он обманывал пенисом и кошельком». Заголовок норвежского Dagbladet о победе Логинова

16.02.2020 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Норвежское издание Dagbladet выпустило статью о победе Александра Логинова в спринте на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Статья вышла под заголовком «Русский допинговый чемпионат мира. Он обманывал пенисом и кошельком». В тексте приводится история дисквалификации Логинова за эритропоэтин, когда спортсмен заявил, что случайно принял его для лечения простатита.

«Было глупо, когда финал Кубка мира в 2018 году проводился в допинговой России. И вот к чему это привело – у нас теперь есть гнилой чемпион.

Эта победа Логинова выглядит как самая очевидная несправедливость. Но мы больше не позволим русским обманывать нас. Они обманут только сами себя. Просто потому что с ними соревноваться больше никто не хочет», – говорится в статье.

«Этот обманщик не достоин быть на чемпионате мира». Логинов победил – и все взбесились

Расписание чемпионата мира по биатлону-2020 в Антхольце, календарь гонок и трансляций на 15 февраля

Подписывайтесь на телеграм-канал про биатлон прямо сейчас: там все главное с чемпионата мира-2020!

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Норвежское издание Dagbladet выпустило статью о победе Александра Логинова в спринте на чемпионате мира-2020 в Антхольце.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Лукашенко: «В IBU сказали, что подумают о том, чтобы в ближайшее время передать в Раубичи этап Кубка мира»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика