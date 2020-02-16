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«Он обманывал пенисом и кошельком». Заголовок норвежского Dagbladet о победе Логинова
16.02.2020 12:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Норвежское издание Dagbladet выпустило статью о победе
Статья вышла под заголовком «Русский допинговый чемпионат мира. Он обманывал пенисом и кошельком». В тексте приводится история дисквалификации Логинова за эритропоэтин, когда спортсмен заявил, что случайно принял его для лечения простатита.
«Было глупо, когда финал Кубка мира в 2018 году проводился в допинговой России. И вот к чему это привело – у нас теперь есть гнилой чемпион.
Эта победа Логинова выглядит как самая очевидная несправедливость. Но мы больше не позволим русским обманывать нас. Они обманут только сами себя. Просто потому что с ними соревноваться больше никто не хочет», – говорится в статье.
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Норвежское издание Dagbladet выпустило статью о победе Александра Логинова в спринте на чемпионате мира-2020 в Антхольце.
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