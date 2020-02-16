«Он обманывал пенисом и кошельком». Заголовок норвежского Dagbladet о победе Логинова

Источник материала: Tribuna.com

Норвежское издание Dagbladet выпустило статью о победе в спринте на чемпионате мира-2020 в Антхольце.

Статья вышла под заголовком «Русский допинговый чемпионат мира. Он обманывал пенисом и кошельком». В тексте приводится история дисквалификации Логинова за эритропоэтин, когда спортсмен заявил, что случайно принял его для лечения простатита.

«Было глупо, когда финал Кубка мира в 2018 году проводился в допинговой России. И вот к чему это привело – у нас теперь есть гнилой чемпион.

Эта победа Логинова выглядит как самая очевидная несправедливость. Но мы больше не позволим русским обманывать нас. Они обманут только сами себя. Просто потому что с ними соревноваться больше никто не хочет», – говорится в статье.

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