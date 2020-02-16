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Директор «Ман Сити» на встрече с игроками сказал, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об исключении из ЛЧ
16.02.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны подробности вчерашней экстренной встречи руководства
Клуб оперативно собрал всех после того, как УЕФА исключил манкунианцев из еврокубков на два сезона в связи с нарушением правил финансового фэйр-плей.
Исполнительный директор Ферран Сориано сказал футболистам, что «Манчестер Сити» будет бороться с запретом «до конца». Он добавил, что клуб считает, будто имеет «неопровержимые доказательства», которые предоставит в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Директор «Ман Сити» на встрече с игроками сказал, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об исключении из ЛЧ
Стали известны подробности вчерашней экстренной встречи руководства «Манчестер Сити» с игроками.
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