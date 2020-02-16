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Директор «Ман Сити» на встрече с игроками сказал, что у клуба есть неопровержимые доказательства по делу об исключении из ЛЧ

16.02.2020 13:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Стали известны подробности вчерашней экстренной встречи руководства «Манчестер Сити» с игроками.

Клуб оперативно собрал всех после того, как УЕФА исключил манкунианцев из еврокубков на два сезона в связи с нарушением правил финансового фэйр-плей.

Исполнительный директор Ферран Сориано сказал футболистам, что «Манчестер Сити» будет бороться с запретом «до конца». Он добавил, что клуб считает, будто имеет «неопровержимые доказательства», которые предоставит в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Пеп Гвардиола присутствовал на собрании. Сориано призвал игроков и сотрудников держаться вместе.

«Манчестер Сити» готовится к войне с УЕФА: в CAS клуб будет давить на предвзятость и аналогичные действия других

В «Сити» уверены, что у УЕФА к ним предвзятое отношение. Они давно друг друга не любят

 
 
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Стали известны подробности вчерашней экстренной встречи руководства «Манчестер Сити» с игроками.
 
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