Тренер «Северстали»: «Кто мог приглянуться скауту НХЛ, который присутствовал на матче? Лишка, Морозов и белорус Кодола»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин сообщил, что белорусский форвард Владислав Кодола мог приглянуться скауту , который посетил матч с «Сибирью» (2:3).

– Кто мог приглянуться скауту клуба НХЛ, который присутствовал на матче? До недавнего времени никто не знал, кто такой Кодола, а теперь он игрок первого звена сборной Беларуси. Морозов попал в сборную. Кто такие Хабаров и Кудако, не знали. Якимов, опять же. Лишка не вылезает из сборной Словакии. Может, он за Лишкой приезжал, – цитирует Разина championat.com.

В этом сезоне КХЛ Кодола сыграл 53 матча, набрал 16 (5+11) очков при показателе полезности «-4». Недавно 23-летний форвард дебютировал в составе сборной Беларуси и исполнял роль ее капитана.

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