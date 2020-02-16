ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Алексей Бага: «Собираюсь ли пригласить кого-то из БАТЭ? Нет. На сегодня белорусов у меня в планах нет»

16.02.2020 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага рассказал о своей адаптации в новой команде.

- Уже освоились в Вильнюсе?

– В бытовом плане все отлично, в рабочем тоже. Ничего плохого не могу сказать. Сейчас решу еще некоторые визовые вопросы, и тогда все будет идеально.

- А в языковом плане?

– Ребята постарше хорошо знают русский язык, остальные владеют английским, поэтому в процессе коммуникации никаких проблем тоже не возникает. На установках я говорю по-английски. Переводчика нет, поэтому общаюсь со всеми сам.

- Не собираетесь к себе пригласить кого-то из БАТЭ или белорусского чемпионата?

– Из БАТЭ – нет. Что касается белорусского чемпионата, то все может быть. Возможно приглашу кого-нибудь, возможно нет, но на сегодня белорусов у меня в планах нет.

- Реально ли для «Жальгириса» попадание в групповую стадию еврокубков?

– Это складывается из многих вещей: какие нам попадутся соперники при жеребьевке, как мы проведем матчи и многое другое. Не скрою, задача попасть в еврокубки перед нами стоит, все мы настроены только на положительный результат. Думаю, нам это по силам.

- Подписание экс-игрока «Ливерпуля» и «ПСЖ» НГога – это под еврокубки?

– Он приехал помогать нам выигрывать каждую игру, а не только международные встречи. Разницы нет. Это сильный футболист, который, надеюсь, нам поможет, – сказал Бага.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага рассказал о своей адаптации в новой команде.
 
Новости дня
Новости спорта
 
«Манчестер Сити» могут лишить чемпионства-2014, если расследование АПЛ подтвердит нарушения ФФП (Daily Mail)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

15.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
16.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика