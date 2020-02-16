Алексей Бага: «Собираюсь ли пригласить кого-то из БАТЭ? Нет. На сегодня белорусов у меня в планах нет»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага рассказал о своей адаптации в новой команде.

- Уже освоились в Вильнюсе?

– В бытовом плане все отлично, в рабочем тоже. Ничего плохого не могу сказать. Сейчас решу еще некоторые визовые вопросы, и тогда все будет идеально.

- А в языковом плане?

– Ребята постарше хорошо знают русский язык, остальные владеют английским, поэтому в процессе коммуникации никаких проблем тоже не возникает. На установках я говорю по-английски. Переводчика нет, поэтому общаюсь со всеми сам.

- Не собираетесь к себе пригласить кого-то из БАТЭ или белорусского чемпионата?

– Из БАТЭ – нет. Что касается белорусского чемпионата, то все может быть. Возможно приглашу кого-нибудь, возможно нет, но на сегодня белорусов у меня в планах нет.

- Реально ли для «Жальгириса» попадание в групповую стадию еврокубков?

– Это складывается из многих вещей: какие нам попадутся соперники при жеребьевке, как мы проведем матчи и многое другое. Не скрою, задача попасть в еврокубки перед нами стоит, все мы настроены только на положительный результат. Думаю, нам это по силам.

- Подписание экс-игрока «Ливерпуля» и «ПСЖ» НГога – это под еврокубки?

– Он приехал помогать нам выигрывать каждую игру, а не только международные встречи. Разницы нет. Это сильный футболист, который, надеюсь, нам поможет, – сказал Бага.