|
Алексей Бага: «Собираюсь ли пригласить кого-то из БАТЭ? Нет. На сегодня белорусов у меня в планах нет»
16.02.2020 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Жальгириса»
- Уже освоились в Вильнюсе?
– В бытовом плане все отлично, в рабочем тоже. Ничего плохого не могу сказать. Сейчас решу еще некоторые визовые вопросы, и тогда все будет идеально.
- А в языковом плане?
– Ребята постарше хорошо знают русский язык, остальные владеют английским, поэтому в процессе коммуникации никаких проблем тоже не возникает. На установках я говорю по-английски. Переводчика нет, поэтому общаюсь со всеми сам.
- Не собираетесь к себе пригласить кого-то из
– Из БАТЭ – нет. Что касается белорусского чемпионата, то все может быть. Возможно приглашу кого-нибудь, возможно нет, но на сегодня белорусов у меня в планах нет.
- Реально ли для
– Это складывается из многих вещей: какие нам попадутся соперники при жеребьевке, как мы проведем матчи и многое другое. Не скрою, задача попасть в еврокубки перед нами стоит, все мы настроены только на положительный результат. Думаю, нам это по силам.
-
– Он приехал помогать нам выигрывать каждую игру, а не только международные встречи. Разницы нет. Это сильный футболист, который, надеюсь, нам поможет, – сказал Бага.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Бага: «Собираюсь ли пригласить кого-то из БАТЭ? Нет. На сегодня белорусов у меня в планах нет»
Главный тренер «Жальгириса» Алексей Бага рассказал о своей адаптации в новой команде.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)