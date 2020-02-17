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Говорцова победила на турнире ITF в США
17.02.2020 00:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (188, WTA) обыграла американку Клер Лю (289) в финале турнира в США.
ITF WTT
KENTUCKY OPEN
США, Николасвилл
Призовой фонд – 100 000 долларов
Финал
Ольга Говорцова (Беларусь) — Клер Лю (США) — 6:4, 6:4
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (188, WTA) обыграла американку Клер Лю (289) в финале турнира в США.
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