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Говорцова победила на турнире ITF в США

17.02.2020 00:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (188, WTA) обыграла американку Клер Лю (289) в финале турнира в США.

ITF WTT

KENTUCKY OPEN

США, Николасвилл

Призовой фонд – 100 000 долларов

Финал

Ольга Говорцова (Беларусь) — Клер Лю (США) — 6:4, 6:4

 
 
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Белорусская теннисистка Ольга Говорцова (188, WTA) обыграла американку Клер Лю (289) в финале турнира в США.
 
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