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Олег Блохин: «Поискать подход к Милевскому? Там без шансов было»

17.02.2020 20:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин поделился мнением об Артеме Милевском.

«Идет тренировка в 11 утра, а человек в три часа дня приходит на базу. Я даже не хотел с ним разговаривать – мне уже доложили, что произошло. Поискать подход к нему? Там без шансов было. Если его выгоняли Семин, Газзаев. За пьянку в дубль переводили? Переводили. Можешь пить, гулять, но приходи в 11, умирай на тренировке – и я забуду. А приходить в три – пусть гуляет в клубе в другом месте. Но я не хочу обсуждать Милевского – слишком много чести. Был бы он обладателем Золотого мяча, может, я бы его и обсуждал.

Когда Милевский и Алиев пришли молодыми и играли, то нет вопросов. Но так себя запускать... Невозможно. Хотя нарушения режима были и в молодежке. Но по молодости это списывалось. Может, он сейчас поменял свое мнение. Дай бог», – сказал Блохин.

Блохин работал с Милевским в сезоне 2012/13. После окончания контракта в сентябре 2013 года футболист на правах свободного агента перешел в «Газиантепспор».

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Экс-тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Олег Блохин поделился мнением об Артеме Милевском.
 
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