Ходасевич – АБФФ: «Может быть, если сборная не попадет на Евро-2020, то вы все подадите в отставку?!»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич призвал белорусские футбольные власти уйти в отставку в случае невыхода сборной Беларуси на Евро-2020 .

«Мы дошли до ситуации, когда на кон поставлено абсолютно все: на кон поставлен календарь и наш чемпионат Беларуси , подготовка ведущих клубов, у которых сложный сезон, у которых впереди Еврокубки и т.д. Все поставлено, чтобы максимально плотно подготовиться к этому матчу в Тбилиси против команды Грузии.

Окей. У меня есть один вопрос: а что если не получится пройти грузин? Что будет? Может быть, тогда надо же с кого-то спросить? Если вы принимаете такое решение и давите, давите. Может быть, если сборная не попадет на Евро-2020, может быть, вы все подадите в отставку?!

Потому что задача не выполнена, потому что под это все подвели, подняли всех на ноги, перекроили все, что можно на свете, чтобы попасть на Евро-2020. Дай бог, чтобы мы попали. А если нет? Что... Пойдем дальше? Скажем, что это не наши проблемы, потому что виноваты игроки, которых, допустим, нет или виноват тренерский штаб? Или все-таки возьмет кто-то на себя ответственность?» – сказал Ходасевич в эфире YouTube-канала «Hodasevich-LIVE »

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