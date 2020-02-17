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Корейский полузащитник Ким подписал контракт с минским «Динамо»
17.02.2020 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо»,
Футболист является воспитанником сеульской футбольной академии «Ханянг». Последним клубом полузащитника был «Университет Ханьянг» (студенческая лига Южной Кореи).
Напомним, что минское
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20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо», информирует пресс-служба клуба.
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