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Корейский полузащитник Ким подписал контракт с минским «Динамо»

17.02.2020 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо», информирует пресс-служба клуба.

Футболист является воспитанником сеульской футбольной академии «Ханянг». Последним клубом полузащитника был «Университет Ханьянг» (студенческая лига Южной Кореи).

Напомним, что минское «Динамо» находится на втором тренировочном сборе в Турции.

Гуренко о корейце на просмотре: «Это игрок а-ля Алыкулов. Он однозначно не слабее его, даже может в каких-то компонентах посильнее»

Динамо Минск: новости

 
Теги: Минск
 
 
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20-летний полузащитник Ким Чжун Ен из Южной Кореи подписал контракт с минским «Динамо», информирует пресс-служба клуба.
 
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