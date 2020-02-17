В случае невыхода в финальную часть Евро-2020 футбол будет исключен из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год

Источник материала: Tribuna.com

Если сборная Беларуси не выйдет в финальную часть чемпионата Евро-2020, футбол будет исключен из перечня приоритетных видов на 2021 год. Это значит, объем финансовых средств, выделяемых для обеспечения подготовки и участия белорусских спортсменов в международных спортивных мероприятиях будет сокращен.



Об этом сообщил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук на встрече с представителями сборной Беларуси и клубов чемпионата.

«Такой подход действует не только в футболе — во всех видах спорта», — сказал Ковальчук.

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