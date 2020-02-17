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В случае невыхода в финальную часть Евро-2020 футбол будет исключен из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год
17.02.2020 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Если
«Такой подход действует не только в футболе — во всех видах спорта», — сказал Ковальчук.
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В случае невыхода в финальную часть Евро-2020 футбол будет исключен из перечня приоритетных видов спорта на 2021 год
Если сборная Беларуси не выйдет в финальную часть чемпионата Евро-2020, футбол будет исключен из перечня приоритетных видов на 2021 год.
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