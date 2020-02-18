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Михаил Мархель: «Мы встречались со Шкуриным, разговаривали и пришли к взаимопониманию»
18.02.2020 08:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси
— Как смотрите на будущее Шкурина в сборной?
— Рассчитываем и на него. Общались с Гончаренко, отзывы у
Мы встречались с Ильей, разговаривали и пришли к взаимопониманию, – сказал Мархель.
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