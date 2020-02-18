Михаил Мархель: «Мы встречались со Шкуриным, разговаривали и пришли к взаимопониманию»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель рассказал, что рассчитывает на нападающего ЦСКА Илью Шкурина в предстоящем полуфинальном матче Лиги наций с Грузией.

— Как смотрите на будущее Шкурина в сборной?

— Рассчитываем и на него. Общались с Гончаренко, отзывы у Виктора Михайловича хорошие. Хотели вызвать Шкурина, но предполагали, что шансов на это нет по уже озвученным причинам. Дай бог ему заиграть в ЦСКА или находиться там хотя бы «под основой».

Мы встречались с Ильей, разговаривали и пришли к взаимопониманию, – сказал Мархель.