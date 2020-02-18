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Оле-Гуннар Сульшер: «Челси» не повезло с отмененными голами – решения правильные, но пограничные. К счастью, когда я играл, ВАР не было»

18.02.2020 08:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о победе над «Челси» (2:0).

«Мы не очень здорово играли с мячом, порой мы были нерасторопны и небрежны, но в защите сыграли очень хорошо. Эрик Байи провел выдающийся первый матч после возвращения.

Линии были на нашей стороне, в футболе такое бывает. Сопернику не повезло с двумя голами, отмененными из-за ВАР. Это правильные решения, но пограничные.

Повезло ли Магуайру? Не думаю, сначала фолили на нем, Батшуайи падал на него, так что он просто вытянул ногу и попал туда, где очень больно. Я не видел фола со стороны Фреда при отмененном голе. К счастью, когда я играл, ВАР не было. Жиру был на стопу, даже на половину стопы в офсайде. Ну, хотя бы не плечо.

Теперь мы в трех очках позади «Челси», это невероятно важная победа. Мы не смогли бы отыграть девять очков», – сказал Сульшер.

Главным арбитром матча был Энтони Тэйлор, видеоассистентом – Крис Кавана.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился мыслями о победе над «Челси» (2:0).
 
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