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Дубай (WTA). Первый круг. Саснович играет с Младенович, Соболенко – Саккари

18.02.2020 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Во второй день турнира в Дубае Александра Саснович (114, WTA) играет против Кристины Младенович (38), Арина Соболенко (7) – с Марией Саккари.

Сетка здесь.

Dubai Duty Free Tennis Championships

Дубай, ОАЭ

17 – 22 февраля 2020

Premier 5

Призовой фонд – 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Кристина Младенович (Франция)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
18 февраля, 12.30
Онлайн матча

 

Мария Саккари (Греция)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
18 февраля, 19.30
Онлайн матча

 

Катерина Синякова (Чехия)  Каролина Мухова (Чехия)
4:3
Дата проведения
18 февраля, 11.09
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина)  Дженнифер Брэди (США)
Дата проведения
18 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Вероника Кудерметова (Россия)  Даяна Ястремская (Украина)
Дата проведения
18 февраля, 14.00
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
18 февраля, 14.30
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия)  Су-Вэй Се (Тайвань)
Дата проведения
18 февраля, 15.30
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
18 февраля, 17.00
Онлайн матча

 

София Кенин (США)  Елена Рыбакина (Казахстан)
Дата проведения
18 февраля, 18.00
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия)  Ван Цян (Китай)
6:3|6:0
Дата проведения
17 февраля, 14.00
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Аманда Анисимова (США)
7:6|2:6|6:4
Дата проведения
17 февраля, 13.09
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис)  Элисон Риск (США)
7:6|1:6|6:3
Дата проведения
17 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Ким Клейстерс (Бельгия)
6:2|7:6
Дата проведения
17 февраля, 18.30
Онлайн матча

 

Маркета Вондроушова (Чехия)  Анастасия Севастова (Латвия)
6:3|6:2
Дата проведения
17 февраля, 20.29
Онлайн матча

 

 
 
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Во второй день турнира в Дубае Александра Саснович (114, WTA) играет против Кристины Младенович (38), Арина Соболенко (7) – с Марией Саккари.
 
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