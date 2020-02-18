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Дубай (WTA). Первый круг. Саснович играет с Младенович, Соболенко – Саккари
18.02.2020 11:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Во второй день турнира в Дубае Александра Саснович (114, WTA) играет против Кристины Младенович (38), Арина Соболенко (7) – с Марией Саккари.
Сетка
Dubai Duty Free Tennis Championships
Дубай, ОАЭ
17 – 22 февраля 2020
Premier 5
Призовой фонд – 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
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Во второй день турнира в Дубае Александра Саснович (114, WTA) играет против Кристины Младенович (38), Арина Соболенко (7) – с Марией Саккари.
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