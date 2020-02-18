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Марсель (ATP). Ивашко против Чилича, Герасимов поборется с Новаком
18.02.2020 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На турнире в Марселе белорусский теннисист Илья Ивашко (137, ATP) играет против Марина Чилича (39), а Егор Герасимов (72) сразится с Деннисом Новаком (95).
Сетка турнира
Open 13
Марсель, Франция
17 – 23 февраля 2020
ATP World Tour 250
Призовой фонд – 769 670 евро
Крытые корты, хард
Первый круг
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На турнире в Марселе белорусский теннисист Илья Ивашко (137, ATP) играет против Марина Чилича (39), а Егор Герасимов (72) сразится с Деннисом Новаком (95).
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