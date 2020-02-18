ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марсель (ATP). Ивашко против Чилича, Герасимов поборется с Новаком

18.02.2020 12:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

На турнире в Марселе белорусский теннисист Илья Ивашко (137, ATP) играет против Марина Чилича (39), а Егор Герасимов (72) сразится с Деннисом Новаком (95). 

Сетка турнира здесь.

Open 13

Марсель, Франция

17 – 23 февраля 2020

ATP World Tour 250

Призовой фонд – 769 670 евро

Крытые корты, хард

Первый круг

Марин Чилич (Хорватия)  Илья Ивашко (Беларусь)
Дата проведения
18 февраля, 17.30
Онлайн матча

 

Егор Герасимов (Беларусь)  Дэннис Новак (Австрия)
Дата проведения
19 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Аляж Бедене (Словения)  Карен Хачанов (Россия)
Дата проведения
18 февраля, 22.30
Онлайн матча

 

Бенуа Пэр (Франция)  Грегуар Баррере (Франция)
6:4|7:6
Дата проведения
17 февраля, 21.00
Онлайн матча

 

Стефано Травальи (Италия)  Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Дата проведения
19 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша)  Антуан Оан (Франция)
Дата проведения
18 февраля, 14.00
Онлайн матча

 

Микаэль Имер (Швеция)  Ришар Гаске (Франция)
6:3|3:6|7:5
Дата проведения
17 февраля, 18.30
Онлайн матча

 

Александр Бублик (Казахстан)  Мартон Фучович (Венгрия)
6:4|7:5
Дата проведения
17 февраля, 22.30
Онлайн матча

 

Михаил Кукушкин (Казахстан)  Пьер-Уг Эрбер (Франция)
Дата проведения
19 февраля, 13.00
Онлайн матча

 

Жиль Симон (Франция)  Харольд Майо (Франция)
Дата проведения
18 февраля, 21.00
Онлайн матча

 

Норберт Гомбош (Словакия)  Янник Синнер (Италия)
Дата проведения
18 февраля, 16.00
Онлайн матча

 

Вашек Поспишил (Канада)  Эмиль Руусувуори (Финляндия)
Дата проведения
18 февраля, 15.30
Онлайн матча

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На турнире в Марселе белорусский теннисист Илья Ивашко (137, ATP) играет против Марина Чилича (39), а Егор Герасимов (72) сразится с Деннисом Новаком (95).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Кравченко вновь получил травму ахиллова сухожилия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

17.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.02.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика