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Кравченко вновь получил травму ахиллова сухожилия
18.02.2020 12:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский многоборец
«Обидно, что среди многоборцев травмировался Андрей Кравченко. Его беспокоит давняя проблема с ахиллами. Может быть, перебрал нагрузки, торопился. Андрей планировал плотно соревноваться зимой, имел большое желание, но, увы, его вновь подвело здоровье», – сказал Моисевич.
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Белорусский многоборец Андрей Кравченко вновь получил травмы.
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