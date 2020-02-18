Кравченко вновь получил травму ахиллова сухожилия

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский многоборец Андрей Кравченко вновь получил травмы. Об этом сообщил главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич.

«Обидно, что среди многоборцев травмировался Андрей Кравченко. Его беспокоит давняя проблема с ахиллами. Может быть, перебрал нагрузки, торопился. Андрей планировал плотно соревноваться зимой, имел большое желание, но, увы, его вновь подвело здоровье», – сказал Моисевич.

Отметим, что Кравченко перенес шесть операций на ахилловом сухожилии. Из-за травмы спортсмен пропустил две Олимпиады подряд: Лондон-2012 и Рио-2016.

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