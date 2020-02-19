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Ведущий «Спорт-Кадра» Стуло: «Не меньше ущербных слов поражают и дела – БАТЭ, бресткого «Динамо» и «Шахтера» в деле отправки игроков в сборную»

19.02.2020 07:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Ведущий «Беларусь 5» Николай Стуло раскритиковал клубы, которые не желают делегировать в национальную сборную игроков на февральский сбор.

«В белорусском футболе работают удивительные люди. Кажется, только у нас, имея уникальный шанс поехать на чемпионат Европы, могут всерьез рассуждать: Оно нам надо? А как мы там будем выглядеть на уровне Роналду и Мбаппе? Не меньше этих ущербных слова и поражают и дела. Тройка лидеров: «Динамо» Брест, «Шахтер» и БАТЭ отказываются отправлять на февральский сбор национальной команды своих игроков. Кого-то совсем, а кого-то на один матч. Но в любом случае поездки в ОАЭ и Софию просто теряют смысл. Главный посыл клубов: матчи запланированы на нефиксированные даты ФИФА. АБФФ же утверждает, что вопрос был улажен давным-давно на словах. Состав опубликовали 6 февраля, а отказы пошли незадолго до вылета», – сказал Стуло в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5».

Двойной состав сборной: Драгун, Стасевич, Нехайчик включены в состав сборной на матч с Узбекистаном. Корзун, Скавыш – на игру с Болгарией

 
Теги: Брест
 
 
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Ведущий «Беларусь 5» Николай Стуло раскритиковал клубы, которые не желают делегировать в национальную сборную игроков на февральский сбор.
 
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