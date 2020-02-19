Ведущий «Спорт-Кадра» Стуло: «Не меньше ущербных слов поражают и дела – БАТЭ, бресткого «Динамо» и «Шахтера» в деле отправки игроков в сборную»

Источник материала: Tribuna.com

Ведущий «Беларусь 5» Николай Стуло раскритиковал клубы, которые не желают делегировать в национальную сборную игроков на февральский сбор.

«В белорусском футболе работают удивительные люди. Кажется, только у нас, имея уникальный шанс поехать на чемпионат Европы, могут всерьез рассуждать: Оно нам надо? А как мы там будем выглядеть на уровне Роналду и Мбаппе? Не меньше этих ущербных слова и поражают и дела. Тройка лидеров: «Динамо» Брест, «Шахтер» и БАТЭ отказываются отправлять на февральский сбор национальной команды своих игроков. Кого-то совсем, а кого-то на один матч. Но в любом случае поездки в ОАЭ и Софию просто теряют смысл. Главный посыл клубов: матчи запланированы на нефиксированные даты ФИФА. АБФФ же утверждает, что вопрос был улажен давным-давно на словах. Состав опубликовали 6 февраля, а отказы пошли незадолго до вылета», – сказал Стуло в эфире программы «Спорт-кадр» на «Беларусь 5» .