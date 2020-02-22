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Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

22.02.2020 — Новости Спорта | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Сегодня, 22 февраля, в актовом зале районного Центра культуры и народного творчества прошло культурно-спортивное мероприятие «Юныя абаронцы», приуроченное ко Дню защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь.

Шестнадцать каратистов из Кореличского и Новогрудского районов смело и мужественно боролись за победу, которая в итоге досталась шестерым ребятам: Николаю Костюку из агрогородка Красное, Кириллу Артюху из деревни Барановичи, Геннадию и Ангелине Логвинович из Берёзовки и Антону Дробышу вместе с Даниилом Литвином из Новогрудка.

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Испытание тела и духа. Около двадцати юных каратистов приняли участие в соревновании «Юныя абаронцы» (фоторепортаж)

Виктория КОСТЮК
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Сегодня, 22 февраля, в актовом зале районного Центра культуры и народного творчества прошло культурно-спортивное мероприятие «Юныя абаронцы», приуроченное ко Дню
 
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