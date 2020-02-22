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Лэмпард выиграл все три матча против Моуринью. Его «Челси» – первая команда, победившая клуб Жозе дважды в сезоне лиги
22.02.2020 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Для главного тренера «синих»
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Лэмпард выиграл все три матча против Моуринью. Его «Челси» – первая команда, победившая клуб Жозе дважды в сезоне лиги
«Челси» обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в матче АПЛ.
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