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Лэмпард выиграл все три матча против Моуринью. Его «Челси» – первая команда, победившая клуб Жозе дважды в сезоне лиги

22.02.2020 19:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» (2:1) в матче АПЛ.

Для главного тренера «синих» Фрэнка Лэмпарда этот матч стал третьим против Жозе Моуринью. Англичанин победил во всех трех встречах: дважды с «Челси» и один раз с «Дерби Каунти» в Кубке лиги против «Манчестер Юнайтед».

Также «Челси» Лэмпарда стал первой командой, обыгравшей клуб Моуринью дома и в гостях в течение одного сезона какого-либо чемпионата.

Кроме того, Лэмпард стал первым тренером, обыгравшим Моуринью в своих первых двух матчах против него в АПЛ.

 
 
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