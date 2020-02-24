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Кевин де Брюйне: «Если «Сити» не выиграет ЛЧ, все скажут, что мы неудачники, как и последние 5 лет»
24.02.2020 13:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мыслями перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против
«Конечно, «Реал» – это фаворит. Они выиграли наибольшее количество розыгрышей Лиги чемпионов. Но я думаю, что мы, как и всегда, будем стараться играть в наш футбол и действовать в атакующем стиле, попытаемся поставить их под давление, провести хороший матч, и, если получится, победить.
Если мы не выиграем Лигу чемпионов, то все, как и в последние 5 лет, будут говорить, что мы неудачники! Это турнир, в котором мы еще не победили. Мы всегда хотим брать все трофеи, но иногда другая команда лучше или хорошо играет – как «Ливерпуль» в этом сезоне.
Это просто так, и это следует признать. Но мы поедем туда, чтобы выиграть матч. Нельзя заглядывать слишком далеко вперед и знать, что произойдет», – сказал де Брюйне.
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне поделился мыслями перед игрой 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала».
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