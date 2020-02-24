Замдиректора «Раубичей»: «Прогноз погоды не радует, но уверен – запасов снега для ЧЕ-2020 хватит. Всем миром справимся»

Источник материала: Tribuna.com

Заместитель директора «Раубичей» по административно-хозяйственной работе Леонид Карась рассказал о проблемах при подготовке трассы к чемпионату Европы-2020.

– Леонид Иванович, до старта чемпионата Европы все меньше времени. На каком этапе сейчас находятся подготовительные работы в плане обеспечения трассы снегом?

– Она уже практически готова и вызывает меньше всего опасений. Куда больше волнует ситуация на стадионе. Сейчас прилагаем все усилия, чтобы удержать снег именно там. Помогают коллеги из «Заячьей поляны», а также городской трассы. Кроме того, после завершившегося этапа Кубка мира по фристайлу сняли снег со склона, где его было достаточно много. Естественно, без потерь не обошлось, но думаю, что этого хватит. Всем миром справимся.

– Когда только было озвучено решение о том, что чемпионат Европы переедет из Отепя в «Раубичи», запасы снега опасений не вызывали...

– Действительно, у нас были заготовлены свои запасы. Но, к сожалению, три недели тепла, когда температура доходила до 11-12 градусов, сделали свое дело — и снег слегка подтопило. Однако спасибо коллегам, пришедшим на помощь, Благодаря им ситуация выглядит достаточно оптимистично.

Сейчас ночи стали весьма холодные, трассу сковывает, а отпускает лишь к часу дня. Критический промежуток наступает с 13.00 до 16.00. Затем температура вновь падает, и снег держится. Хотя, повторюсь, стадион — очень проблемное место. Солнце уже отнюдь не январское, оно стало очень активным, и состояние белого покрова на этом участке постоянно требует нашего внимания.

– Вольно или невольно, но на ум приходят аналогии с чемпионатом мира — 1990. Тогда в «Раубичах» из-за теплой погоды провели только две индивидуальные гонки у мужчин и женщин...

– Откровенно говоря, предварительный прогноз погоды на неделю не радует. Тем не менее я уверен, что та ситуация не повторится. Никаких переносов не будет. Запасов снега для проведения чемпионата Европы по биатлону у нас хватит. Так что, думаю, с поставленной задачей справимся и проведем эти состязания на привычно высоком уровне, – сказал Карась.