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МОК в мае может рассмотреть вопрос отмены Олимпиады-2020 в Токио из-за коронавируса

25.02.2020 18:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд сообщил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым коронавирусом не пойдет на спад в ближайшие два месяца.

«Определенно все решится в ближайшие два месяца, то есть к маю. Потому что потом начнется окончательный этап подготовки к Играм: будет нанята охрана, будет ввозиться еда,  оборудоваться олимпийская деревня, отели, приедут журналисты. И если этому этапу подготовки будет что-то мешать, то можно думать об отмене всей Олимпиады.

Но пока, насколько я понимаю, все идет по плану и Игры состоятся. Все говорит о том, что они пройдут без проблем. Так что спортсменам нужно готовиться к Олимпиаде. Но пусть они будут уверены – МОК не пошлет их соревноваться в условиях пандемии», – рассказал Паунд.

В Китае коронавирусом заразились уже 77 658 человек, 2663 из них скончались. В Японии от болезни погибло 4 человека.

Летняя Олипиада-2020 в Токио должна пройти с 24 июля по 9 августа.

 
 
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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд сообщил, что летние Олимпийские игры-2020 в Токио могут быть отменены, если ситуация с новым...
 
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