Геннадий Савилов: «Человек с любым достатком должен иметь возможность попасть на матч ЧМ-2021»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал о финансовой стороне ЧМ-2021 , который примут Беларусь и Латвия.

– Щепетильно относимся к формированию цен на билеты на ЧМ-2021. После того, когда узнаем, какие будут команды. Выносим за скобки коммерциализацию за счет сборной Беларуси. Понятное дело, что это буду востребованные игры.

Человек с любым достатком должен иметь возможность попасть на матч ЧМ-2021 . Что касается других сборных, в том числе сборной России, то тут будет превалировать экономический подход.

Ориентировались на бюджет ЧМ-2014 с поправкой, что у нас не весь чемпионат пройдет. Закладываем чуть-чуть меньше в расходную ведомость по проведению ЧМ, но это в большей степени благодаря государству, выделению «Минск-Арены» на безвозмездной основе.

Многие специалисты признаю, что требует модернизации. Подход будет спроецирован на дальнейшую эксплуатацию, – сказал Савилов.

Геннадий Савилов: «10 млн евро на подготовку к ЧМ-2021? Мы ориентируемся примерно на такую сумму. Наверное, чуть поменьше»