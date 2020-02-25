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Геннадий Савилов: «Человек с любым достатком должен иметь возможность попасть на матч ЧМ-2021»
25.02.2020 18:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал о финансовой стороне
– Щепетильно относимся к формированию цен на билеты на ЧМ-2021. После того, когда узнаем, какие будут команды. Выносим за скобки коммерциализацию за счет сборной Беларуси. Понятное дело, что это буду востребованные игры.
Человек с любым достатком должен иметь возможность попасть на матч
Ориентировались на бюджет ЧМ-2014 с поправкой, что у нас не весь чемпионат пройдет. Закладываем чуть-чуть меньше в расходную ведомость по проведению ЧМ, но это в большей степени благодаря государству, выделению «Минск-Арены» на безвозмездной основе.
Многие специалисты признаю, что
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Председатель ФХБ Геннадий Савилов рассказал о финансовой стороне ЧМ-2021, который примут Беларусь и Латвия.
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