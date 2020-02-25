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НБА. «Торонто» – «Милуоки», «Лейкерс» сыграют с «Новым Орлеаном» и другие матчи
25.02.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в рамках регулярного чемпионата
В Торонто сойдутся лидеры Востока – «Рэпторс» примут «Бакс». Идущий 9-м на Западе «Портленд» примет одного из фаворитов Восточной конференции «Бостон»,
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
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