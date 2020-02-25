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НБА. «Торонто» – «Милуоки», «Лейкерс» сыграют с «Новым Орлеаном» и другие матчи

25.02.2020 18:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.

В Торонто сойдутся лидеры Востока – «Рэпторс» примут «Бакс». Идущий 9-м на Западе «Портленд» примет одного из фаворитов Восточной конференции «Бостон», «Лейкерс» Леброна сойдутся с «Пеликанс» Уильямсона.

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Шарлотт
Дата проведения
26 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

Торонто – Милуоки
Дата проведения
26 февраля, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Превью

Чикаго – Оклахома-Сити
Дата проведения
26 февраля, 04.00, «United Center»
Онлайн матча Превью

Денвер – Детройт
Дата проведения
26 февраля, 05.00, «Pepsi Center»
Онлайн матча Превью

Лейкерс – Новый Орлеан
Дата проведения
26 февраля, 06.00, «Staples Center»
Онлайн матча Превью

Портленд – Бостон
Дата проведения
26 февраля, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча Превью

Голден Стэйт – Сакраменто
Дата проведения
26 февраля, 06.30, «Chase Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 
 
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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут семь матчей.
 
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