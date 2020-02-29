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На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции

29.02.2020 — Новости Спорта | Радзiма  
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Источник материала: Радзiма

На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции

Накануне 23 февраля на базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции.


На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции

Организаторами мероприятия выступили отдел по образованию, спорту и туризму Глусского райисполкома, районный отдел внутренних дел и райком ОО «БРСМ». В футбольном турнире приняли участие команды СШ № 1, СШ № 2, гимназии и Заелицкого УПК.

Всех присутствующих на мероприятии представителей сильной половины человечества поздравили с Днем защитников Отечества, а также пожелали удачи в турнире юным футболистам заместитель начальника отдела по образованию, спорту и туризму Игорь Сущеня и заместитель начальника отдела внутренних дел Борис Наливайко. Почетное право поднять флаг и дать старт соревнованиям было предоставлено капитанам футбольных команд.


На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции

Еще перед началом соревнований всеобщее внимание привлекли необычные гости, присутствовавшие в спортивном зале, — кинологи со своими четвероногими воспитанниками. Одну из собак школьникам даже разрешили погладить. К слову, воспитанное животное принимало огромное количество обрушившегося на нее внимания очень терпеливо. Позже кинологи Глусского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь показали, что их питомцы не только терпеливые, но и очень умные: одна из собак искала ботинок «преступника», а вторая четко выполняла команды кинолога, причем даже те, что он подавал жестами.



На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции

Не меньший интерес у зрителей вызвало и показательное выступление сотрудников ОМОНа УВД Могилёвского облисполкома. Здесь было и задержание вооруженного преступника, и отражение нападения с ножом и пистолетом. А в фойе гимназии для ребят была организована выставка, где они могли увидеть и даже подержать в руках оружие, а также примерить современные средства защиты бойцов спецподразделения.


На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции

Чемпионат по мини-футболу проходил по круговой системе, то есть каждая команда-участник сыграла по очереди с остальными. В финальных играх за третье место боролись команды СШ № 1 и СШ № 2 — победила команда второй школы. А за лидерство в турнире сражались футболисты из Заелицы и гимназии. Здесь уверенную победу одержали гимназисты. По правилам чемпионата именно победителю школьного турнира предстояла игра с командой Глусского РОВД за еще один престижный трофей, можно сказать, Гран-при соревнований, — кубок вызова. Юные футболисты старались изо всех сил, но видно было, что ребята устали — сказывались уже сыгранные матчи. Кроме того, команда потеряла ведущего игрока: один из спортсменов получил травму и не смог играть в суперфинале. Первый тайм закончился со счетом 1:1, а результат второго выявил победителя и обладателя кубка вызова — со счетом 3:1 победила команда РОВД.


На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции
На базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции

В торжественной обстановке участникам футбольного турнира заместитель начальника Глусского районного отдела внутренних дел Борис Наливайко и главный специалист райкома ОО «БРСМ» Анна Мартынова вручили заслуженные награды: дипломы и сладкие призы. Дипломом за активное участие в чемпионате по мини-футболу была награждена команда СШ № 1, дипломом III степени — футболисты СШ № 2, II степени — ребята из Заелицы и дипломом I степени и переходящим кубком начальника районного отдела внутренних дел — команда гимназии Глуска. Лучшим игроком турнира признали гимназиста Эрика Асташевича. А главную награду чемпионата, кубок вызова, председатель Глусского ФСК Виктор Вежновец в этом году вручил команде Глусского РОВД.

Ольга ЯНУШЕВСКАЯ

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Накануне 23 февраля на базе гимназии прошел районный чемпионат по мини-футболу «Честь. Доблесть. Мужество», посвященный Дню защитников Отечества и Дню милиции. ...
 
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