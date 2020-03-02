Экс-госсекретарь Совбеза, генерал-майор Межуев стал директором БГК имени Мешкова

Источник материала: Tribuna.com

Александр Межуев занял пост директора БГК имени Мешкова.

К нему перейдут функции, которые в свое время были возложены на управляющую клубом Аделаиду Мешкову, сообщает пресс-служба команды.

Межуев имеет звание генерал-майор. Был членом коллегии Министерства обороны. В 2013-15 годах Александр Межуев занимал пост государственного секретаря Совета Безопасности. Награжден 20 медалями, а также Почетной грамотой Национального собрания РБ.

Ранее Межуев возглавлял федерацию гандбола Брестской области, являлся одним из инициаторов создания БГК имени Мешкова.