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Экс-госсекретарь Совбеза, генерал-майор Межуев стал директором БГК имени Мешкова
02.03.2020 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Александр Межуев занял пост директора
К нему перейдут функции, которые в свое время были возложены на управляющую клубом Аделаиду Мешкову, сообщает
Межуев имеет звание генерал-майор. Был членом коллегии Министерства обороны. В 2013-15 годах Александр Межуев занимал пост государственного секретаря Совета Безопасности. Награжден 20 медалями, а также Почетной грамотой Национального собрания РБ.
Ранее Межуев возглавлял федерацию гандбола Брестской области, являлся одним из инициаторов создания
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Александр Межуев занял пост директора БГК имени Мешкова.
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