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Экс-госсекретарь Совбеза, генерал-майор Межуев стал директором БГК имени Мешкова

02.03.2020 09:33 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Александр Межуев занял пост директора БГК имени Мешкова.

К нему перейдут функции, которые в свое время были возложены на управляющую клубом Аделаиду Мешкову, сообщает пресс-служба команды.

Межуев имеет звание генерал-майор. Был членом коллегии Министерства обороны. В 2013-15 годах Александр Межуев занимал пост государственного секретаря Совета Безопасности. Награжден 20 медалями, а также Почетной грамотой Национального собрания РБ.

Ранее Межуев возглавлял федерацию гандбола Брестской области, являлся одним из инициаторов создания БГК имени Мешкова.

 
 
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Александр Межуев занял пост директора БГК имени Мешкова.
 
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