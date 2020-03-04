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«Ливерпуль» проиграл в гостях 3 матча подряд впервые с ноября 2014-го
04.03.2020 08:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Красные» проиграли на выезде третий матч подряд во всех турнирах.
Ранее «Ливерпуль» был разгромлен в
Такая серия случилась с мерсисайдцами впервые за 5 с лишним лет. В ноябре 2014 года «Ливерпуль» проиграл в гостях последовательно «Ньюкаслу» (0:1), «Реалу» (0:1) и «Кристал Пэлас» (1:3).
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«Ливерпуль» уступил в Лондоне «Челси» (0:2) в 1/8 финала Кубка Англии.
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