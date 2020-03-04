Замдиректора Раубичей: «В 2025 году чемпионат мира может пройти в Беларуси»

Источник материала: Tribuna.com

Беларусь может принять чемпионат мира-2025 по биатлону. Об этом сообщил заместитель директора Раубичей Леонид Карась.

Отметим, что после недавнего чемпионата Европы представители IBU подтвердили, что в 2022 году в Беларуси состоится этап Кубка мира.

Напомним, что сегодня в Раубичах стартует этап Кубка IBU.

Кубок IBU в Раубичах. Из-за неблагоприятных условий изменена программа соревнований