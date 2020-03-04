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Замдиректора Раубичей: «В 2025 году чемпионат мира может пройти в Беларуси»
04.03.2020 08:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Беларусь может принять чемпионат мира-2025 по биатлону. Об этом сообщил заместитель директора Раубичей Леонид Карась.
Отметим, что после недавнего чемпионата Европы представители
Напомним, что сегодня в
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Беларусь может принять чемпионат мира-2025 по биатлону.
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