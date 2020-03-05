Михаил Мархель: «Ни восторга, ни огорчения от жеребьевки Лиги наций не испытываю. Разницы, с кем играть, не вижу» 

Источник материала: Tribuna.com

Мнением о жеребьевке Лиги наций поделился главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель.

– Ни восторга, ни огорчения не испытываю. Принимаю все, как есть. Нормальная группа. Особой разницы, с кем играть в этой лиге, не вижу.

– Но ведь наверняка были у вас перед жеребьевкой какие- либо предпочтения? Скажем, не хотели, чтобы досталась из первой корзины Греция?

– С ней как раз интересно было бы сойтись... Ну, возможно, хотелось избежать новой встречи с Грузией. Да и с другими закавказскими странами – Арменией, Азербайджаном. Против них всегда сложно играть, особенно на выезде.

– А что скажете о доставшихся соперниках?

– У албанцев крепкая команда, игроки выступают в хороших европейских чемпионатах. Очень тяжело с ними придется, и прежде всего в гостях. Впрочем, с остальными тоже легко не будет. Для нас такого понятия, как слабый соперник, просто не существует. В Казахстане приличные финансы вкладываются в футбол, там он сейчас на подъеме, растет уровень чемпионата страны. С их сборной нельзя не считаться. Равно как и с литовской, – сказал Мархель .

Беларусь попала в интересную группу Лиги наций: албанцы из топ-клубов Серии А, крепкие казахи и литовцы, битые Люксембургом