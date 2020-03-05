ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Михаил Мархель: «Ни восторга, ни огорчения от жеребьевки Лиги наций не испытываю. Разницы, с кем играть, не вижу» 

05.03.2020 23:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Мнением о жеребьевке Лиги наций поделился главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель.

– Ни восторга, ни огорчения не испытываю. Принимаю все, как есть. Нормальная группа. Особой разницы, с кем играть в этой лиге, не вижу.

– Но ведь наверняка были у вас перед жеребьевкой какие- либо предпочтения? Скажем, не хотели, чтобы досталась из первой корзины Греция?

– С ней как раз интересно было бы сойтись... Ну, возможно, хотелось избежать новой встречи с Грузией. Да и с другими закавказскими странами – Арменией, Азербайджаном. Против них всегда сложно играть, особенно на выезде.

– А что скажете о доставшихся соперниках?

– У албанцев крепкая команда, игроки выступают в хороших европейских чемпионатах. Очень тяжело с ними придется, и прежде всего в гостях. Впрочем, с остальными тоже легко не будет. Для нас такого понятия, как слабый соперник, просто не существует. В Казахстане приличные финансы вкладываются в футбол, там он сейчас на подъеме, растет уровень чемпионата страны. С их сборной нельзя не считаться. Равно как и с литовской, – сказал Мархель.

Беларусь попала в интересную группу Лиги наций: албанцы из топ-клубов Серии А, крепкие казахи и литовцы, битые Люксембургом

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мнением о жеребьевке Лиги наций поделился главный тренер национальной сборной Беларуси Михаил Мархель.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

05.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика