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06.03.2020 08:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник
24-летний португалец получил красную карточку после того, как толкнул судью
«Монако» принимает решение дисциплинарного комитета наложить санкции на
Серьезное наказание. Наш клуб осуждает неоправданное поведение своего футболиста и сожалеет о чрезмерной продолжительности дисквалификации игрока, который не был замечен ни в чем подобном на протяжении более чем 200 игр на самом высоком уровне», – выступила пресс-служба «Монако».
Напомним, что перед стартом этого сезона «Монако» выкупил Мартинша у «Атлетико». В 21 матче чемпионата Франции игрок забил 4 гола и отдал 2 паса.
Момент с удалением начинается на отметке 2:28.
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