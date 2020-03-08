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Лишь раз в плей-офф экстралиги команда побеждала, уступая в ходе серии 1-3. Это произошло больше десяти лет назад

08.03.2020 20:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В четвертьфинале Кубка президента осталось сыграть последний матч. 9 марта в Молодечно в седьмой игре серии (3-3) встретятся местное «Динамо» и «Гомель». Встреча начнется в 19:.

Отметим, что в ходе серии «рыси» дважды догоняли соперника – они уступали динамовцам со счетом 0-1 и 1-3.

Ранее в плей-офф экстралиги лишь одна команда выигрывала серию, уступая противнику 1-3. В финале-2009 «Юность» сделала камбэк в противостоянии с «Гомелем». Матчи заканчивались так: 3:2 ОТ, 0:2, 2:3 ОТ, 0:4, 3:1, 3:2, 1:0.

Победитель серии «Динамо-Молодечно» – «Гомель» в полуфинале текущего Кубка президента встретится с «Юностью».

 
Теги: Гомель
 
 
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