Андрей Капский: «Ведем работу по некоторым позициям. В том числе по поиску яркого игрока в центр поля»

Источник материала: Tribuna.com

Председатель БАТЭ Андрей Капский рассказал, что клуб продолжает работу на трансферном рынке.

«Это еще не все, мы ведем работу по некоторым позициям. Будем решать эти вопросы по мере поступления. Основной костяк команды сохранился, мы провели хорошую работу еще на осенней стадии. Сохранили ребят, не дали повода им усомниться в целостности нашей команды.

Поиск «десятки»? Наша схема 4-3-3 не предусматривает ярко выраженного игрока «десятки». Но мы ведем работу в том числе по поиску яркого игрока в центр поля. Но это не такой простой момент: нужно совпадение всех факторов. Важно, чтобы подписание было на пользу, а не просто ради подписания», – сказал Капский в программе «Итоги недели» на канале «Беларусь 5».