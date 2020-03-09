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Кубок президента. 1/4 финала. 7-я игра. «Динамо» Молодечно принимает «Гомель»

09.03.2020 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Сегодня в седьмой встрече четвертьфинала «Гомель» играет с «Динамо-Молодечно».

Кубок президента

1/4 финала

Динамо Молодечно – Гомель
Дата проведения
9 марта, 19.00, «Ледовый дворец Молодечно»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-3

Добавим, что серия длится до четырех побед. «Неман», «Шахтер» и «Юность» уже вышли в полуфинал.

Статистика Кубка президента

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня в седьмой встрече четвертьфинала «Гомель» играет с «Динамо-Молодечно».
 
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