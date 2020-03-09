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Кубок президента. 1/4 финала. 7-я игра. «Динамо» Молодечно принимает «Гомель»
09.03.2020 08:29 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Сегодня в седьмой встрече четвертьфинала «Гомель» играет с «Динамо-Молодечно».
Кубок президента
1/4 финала
Счет в серии: 3-3
Добавим, что серия длится до четырех побед. «Неман», «Шахтер» и «Юность» уже вышли в полуфинал.
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Сегодня в седьмой встрече четвертьфинала «Гомель» играет с «Динамо-Молодечно».
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