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Олег Дулуб: «Кто станет чемпионом в этом году? Сейчас наибольшие шансы у БАТЭ»
09.03.2020 08:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский тренер
- Кто в этом году в чемпионате будет первым?
– Сейчас чисто математически наибольшие шансы у
Напомним, что Дулуб возглавлял борисовский клуб в период с января по июнь 2018 года.
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Белорусский тренер Олег Дулуб считает БАТЭ главным фаворитом этого сезона в чемпионате.
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