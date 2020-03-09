Олег Дулуб: «Кто станет чемпионом в этом году? Сейчас наибольшие шансы у БАТЭ»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский тренер Олег Дулуб считает БАТЭ главным фаворитом этого сезона в чемпионате.

- Кто в этом году в чемпионате будет первым?

– Сейчас чисто математически наибольшие шансы у БАТЭ . Потому что у них стабильный состав, трансферная стоимость клуба тоже, по-моему, на первом месте. они омолодили команду. Более молодые ребята – более амбициозные. Новый тренер, которому нужно доказывать что-то, – сказал Дулуб в эфире ОНТ.

Напомним, что Дулуб возглавлял борисовский клуб в период с января по июнь 2018 года.

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