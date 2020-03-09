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«Динамо» Мн – БАТЭ. Нехайчик, Скавыш, Драгун, Шитов и Шикавка сыграют с первых минут
09.03.2020 19:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны составы минского «Динамо» и
«Динамо-Минск»: Руденок, Чиж, Швецов, Шитов, Динга, Павловски, Шикавка,
Запасные: Шпаковский, Чжун, Риос, Билоног, Бородин, Халимончик, Родионов.
БАТЭ: Чичкан, Настич, Филипович, Драгун, Копитович, Скавыш, Виллюмсон, Филипенко, Стасевич (к), Бага, Нехайчик.
Запасные: Свирский, Яблонский, Березкин, Сарока, Бессмертный, Волков, Милич.
Матч начнется в 20:00.
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Стали известны составы минского «Динамо» и БАТЭ на первый матч четвертьфинала Кубка Беларуси.
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