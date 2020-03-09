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«Гомель» подтвердил назначение Дроздова директором команды

09.03.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Как сообщалось ранее, по информации Tribuna.com, Василия Дроздова назначат новым директором ФК «Гомель». На этом посту он сменит Виталия Кушнера.

Сегодня клуб на своем официальном сайте подтвердил эту информацию.

С 1993 по 2002 годы Дроздов играл за «Гомель» на позиции крайнего защитника. Вместе с командой футболист выигрывал «бронзу» чемпионата Беларуси-1999 и побеждал в Кубке страны-2001/02. По окончании карьеры, Дроздов работал начальником команды «Гомеля». Некоторое время после этого занимал должность заместителя начальника отдела образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома.

Ранее начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский рассказал о том, что на областном уровне было принято решение о смене руководства «Гомеля».

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Теги: Гомель
 
 
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Как сообщалось ранее, по информации Tribuna.com, Василия Дроздова назначат новым директором ФК «Гомель».
 
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