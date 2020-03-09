|
«Гомель» подтвердил назначение Дроздова директором команды
09.03.2020 19:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как
Сегодня клуб на своем официальном сайте подтвердил эту информацию.
С 1993 по 2002 годы Дроздов играл за «Гомель» на позиции крайнего защитника. Вместе с командой футболист выигрывал «бронзу» чемпионата Беларуси-1999 и побеждал в Кубке страны-2001/02. По окончании карьеры, Дроздов работал начальником команды «Гомеля». Некоторое время после этого занимал должность заместителя начальника отдела образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома.
Ранее начальник управления спорта и туризма Гомельского облисполкома Павел Старосветский рассказал о том, что на областном уровне было принято решение о смене руководства «Гомеля».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщалось ранее, по информации Tribuna.com, Василия Дроздова назначат новым директором ФК «Гомель».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)